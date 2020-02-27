定息按揭助置業上限千萬 陳茂波：目前無條件減辣

社會動盪，加上發生病疫，樓市過去半年交投淡靜。財政司司長陳茂波宣佈，為讓有意置業人士有更多貸款選擇，香港按揭證券有限公司將推出新定息按揭計劃，透過銀行提供上限為一千萬港元，年利率分別為二點七五厘、二點八五厘及二點九五厘的十、十五及二十年期的定息按揭貸款。他稱，現時樓價仍難以負擔，目前無條件減辣。



陳指，為讓有意置業人士有更多貸款選擇，減低他們面對利率波動的風險，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為一千萬港元，年利率分別為二點七五厘、二點八五厘及二點九五厘的十、十五及二十年期的定息按揭貸款。總貸款額為十億港元，會視乎市場反應再作檢討。他稱，樓市在去年下半年有所調整，但樓價仍難以負擔，政府無條件減辣，強調減辣除了目前情況，也要考慮往後整個房地產發展。



按揭證券公司發聲明指，定息期完結後，借款人可繼續選擇採用定息按揭或轉為浮息續期。公司考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達十年或以上，經金管局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。試驗計劃的總貸款額為十億港元，由接受申請日期起計推行六個月，參與銀行和接受申請日期確定後會再作公佈。



中原按揭董事總經理王美鳳認為，新計劃旨在讓用家可透過定按計劃鎖定每月供款額及按息支出，適合不想承受息率波動風險的長線用家，但由於傳統定按息率一般略高於市場水平，等同用家需多付溢價換取定息期保障。



她指，市場按息約於二點五厘水平，而是次推出定按計劃之息率較市場按息高出零點二十五厘至零點四厘，加上今、明兩年息率平穩機會高，相信新定按使用率不高。



