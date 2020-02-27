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再發行通脹掛鈎及銀色債券 總額不少於130億

2020-02-27 列印
　　為搞活發債市場，政府計劃在今年內再次發行通脹掛鈎債券，及繼續發行銀色債券，視乎市況，上述兩項債券的總發行額將不少於一百三十億元。退休理財方面，政府將香港年金計劃的最低投保年齡由六十五歲降至六十歲。

　　此外，政府計劃未來五年發行合共約六百六十億元綠色債券，以進一步鞏固和發展香港作為區內首要綠色金融樞紐的地位。

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