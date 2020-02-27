﻿北角佛堂再添確診個案﻿ ﻿公主號中招姊弟無病徵﻿

香港昨日新增四宗新冠肺炎確診病例，一宗疑似個案，累計九十宗，其中兩宗與北角美輪大廈的福慧精舍佛堂有關。當局強調，美輪大廈只有佛堂屬疫點，毋須疏散住戶。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增的第八十九宗確診患者，是早前佛堂七十六歲確診女子的丈夫，今年八十歲，他本月二十五日發病，之後送院，昨日確診。鑒於患者沒有去過佛堂，潛伏期主要留在家中，懷疑是在家居感染。



至於第八十六宗的疑似個案，是一名四十九歲的家庭主婦，她與丈夫及兒子居於北角健威花園，一直義務幫佛堂清潔，本月十八日發病，二十二日主動聯絡當局，由於肺片異常，檢測雖未有結果，當局列作疑似個案處理。張強調，已接觸與佛舍有關的二百零二人，其中有三十二人在檢疫中心隔離。



姊弟乘第三班包機返港



張又指，第九十宗確診是早前馬會確診女會員的外傭，今年二十九歲，與僱主同住在大坑瑞士花園，本月十六日發燒，由於僱主確診，她隨後亦入院。患者大部份時間留在家中，只有發燒當日，曾短暫在灣仔附近購買日用品，但當時有戴口罩。



從日本「鑽石公主號」郵輪乘第三班包機回港的一對姊弟亦告確診。姊姊二十一歲，弟弟十六歲，分別在本月十二日及十七日發病，不久後兩人的病徵消失，但在港大的測試中呈初步陽性，昨日確診，分別列作第八十七及八十八宗病例。



早前住在紅山半島的一名五十七歲女患者確診，其同住的二十六歲兒子亦出現病徵，但沒有去過佛堂，暫未知是否染病。此外，昨日有六名確診患者康復出院。



武漢港人乘專機先登記



另外，港府日前公佈所有滯留武漢市的香港居民可獲安排乘坐專機返港，發言人昨提醒身處武漢市而過去沒有聯絡求助的香港居民，如希望返回香港便要於二月二十八日下午六時前，致電（852）1868熱線或通過小組電郵1868@immd.gov.hk登記。







