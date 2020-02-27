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患者入院21天 病毒量仍高

2020-02-27 列印
　　香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，與港大微生物學系講座教授袁國勇，分析了本港首二十三宗確診患者的唾液及鼻液樣本，發現病患入院當日的病毒量最高，過了十四天甚至二十一天，病毒量仍然處於高水平，很多病人因此至今未能出院。

　　何栢良表示，結果顯示，每一毫升唾液或鼻液，即是一粒芝麻大小的口水或鼻涕水點，約有一億個病毒顆粒，加上人類對病毒無免疫力，因此很容易會受感染。他提醒，醫護在運送患者時，要做好感染控制措施。

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