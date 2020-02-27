何栢良表示，結果顯示，每一毫升唾液或鼻液，即是一粒芝麻大小的口水或鼻涕水點，約有一億個病毒顆粒，加上人類對病毒無免疫力，因此很容易會受感染。他提醒，醫護在運送患者時，要做好感染控制措施。
患者入院21天 病毒量仍高
何栢良表示，結果顯示，每一毫升唾液或鼻液，即是一粒芝麻大小的口水或鼻涕水點，約有一億個病毒顆粒，加上人類對病毒無免疫力，因此很容易會受感染。他提醒，醫護在運送患者時，要做好感染控制措施。
七月申請 最快八月落袋 財爺開庫人人派一萬
外圍中美貿戰，內部反修例衝突，再加上爆發新肺炎疫情，本港經濟陷入寒冬，市民生計大受打擊。財政司司長陳茂波發表新年度《財政預算案》，宣佈向十八歲以上的永久性居民發放一萬元，總額達七百一十億元，最快七月接...
2020-02-27
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一審定罪判囚10年不上訴 桂民海被指向外國洩密
浙江寧波市中級人民法院官方網站前日公佈，法院經依法開庭審理，一審裁定五十五歲的銅鑼灣書店前東主桂民海觸犯「為境外非法提供情報罪」，判處有期徒刑十年，剝奪政治權利五年。公告稱，桂民海表示認罪服判不上訴。...
2020-02-26
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五月底前是關鍵時期 奧委會成員：東奧面臨取消
疫情之下，國際奧委會高級成員迪克‧龐德表示，如果因為新冠肺炎疫情爆發而證明今夏在東京舉行的奧運會太危險，很有可能完全取消這屆奧運會，而不是推遲或換城市舉辦。消息引起廣泛關注，國際奧委會隨即澄清，言論不...
2020-02-27
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屋苑紛錄議價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺牽晴間7座中層H室，面積386方呎，兩房間隔，議價後以520萬易手，呎價13472元。原業主於12年以249萬購入，帳面獲利27...
2020-02-27
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世衞稱病毒未形成大流行 美股反彈乏力 杜指跌142點
市場繼續關注新型冠狀病毒肺炎疫情，世衞指病毒未形成大流行，美股經過兩日急瀉1911點後反彈，有撈底資金入市。美股杜指昨晚早段升348點，報27429點，納指亦升161點報9126點。歐洲三大股市中段微...
2020-02-27
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激活紅魔鋒線 通天奇兵撕「布」
曼聯新援波基斯費南迪斯為中前場注入活力，表現虎頭蛇尾的丹尼爾占士更寄望前者可助自己重拾狀態。這位葡萄牙國腳今晚歐霸三十二強次回合勢再顯神通，激活隊友合力主場打敗陣容不整的布魯日，直取讓球主客和讓一球「主勝」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨4:00直播） 自波基斯費南迪斯加盟後，其傳送、策劃能力和走位意識馬上為曼聯增添創造性，上仗作東3:0大勝屈福特的英超便完成四次關鍵傳送，還博得一球十二碼，個人近兩輪聯賽錄得一球兩助攻。上仗受惠於此子助攻而士哥的格連活特，也大讚這位新隊友︰「他可以用各種方式幫助球隊進攻和防守，有他作為隊...
2020-02-27
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限量供應 S2000 搶手新裝
講你都唔信，一間車廠竟然會為二十年前型號推出新配件！說的是本田最近為慶祝已停產的S2000跑車誕生二十周年，特別新推出八項原廠配件，銷售期只限一年，部份更是限量供應，立即掀起搶購潮！ 文、圖：彭志揚 ...
2020-02-27
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及時離疫輪執身彩 隔離期滿似「放監」 黎芷珊超市瘋狂掃貨
停泊於橫濱的鑽石公主號郵輪爆發集體感染新型冠狀病毒肺炎，累計超過600人受感染，不少返港接受隔離人士，亦有確診個案。疫症喺郵輪集體大爆發前，早於1月20日黎芷珊在日本橫濱上過該郵輪，5日後抵港，平安落...
2020-02-27
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社論——建立機制 派錢要快易妥
先有社會衝突，後有新冠肺炎疫病，各行各業飽受衝擊，經濟五癆七傷。財政司司長陳茂波昨天公佈《財政預算案》，推出歷來最大規模的逆周期措施，總額達一千二百億元，其中官僚思維一直抗拒的全民派錢，在跨政黨一致要求下，港府不做還須做，向每名成年永久性居民派發一萬元，負責官員必須提高執行力，做到快、易、妥。 派錢本應皆大喜歡，實情未必。一八年預算案有針對性地派，向成年而沒受惠於預算案的市民派四千元，但限制條件多，過程繁複，申請初期連表格也不足，又要等多重審核，市民等了一年多才收錢。錢是派了，收者不開心，反而埋怨政府辦事不力。吸取這次教訓，港府必須展示良好執行力。 按計劃，港府將與銀行磋商...
2020-02-27
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馬場浮世繪——彭國年告別戰有陽光
法籍騎師彭國年昨晚作客串期內最後一戰，結果憑呂廄「陽光」贏馬，回顧他自元旦開始在港上陣即憑「快益善」贏馬，至今總共累計取得八冠六亞十二季，成績可謂相當理想。 馬場浮世繪
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