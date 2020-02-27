患者入院21天 病毒量仍高

曼聯新援波基斯費南迪斯為中前場注入活力，表現虎頭蛇尾的丹尼爾占士更寄望前者可助自己重拾狀態。這位葡萄牙國腳今晚歐霸三十二強次回合勢再顯神通，激活隊友合力主場打敗陣容不整的布魯日，直取讓球主客和讓一球「主勝」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨4:00直播） 自波基斯費南迪斯加盟後，其傳送、策劃能力和走位意識馬上為曼聯增添創造性，上仗作東3:0大勝屈福特的英超便完成四次關鍵傳送，還博得一球十二碼，個人近兩輪聯賽錄得一球兩助攻。上仗受惠於此子助攻而士哥的格連活特，也大讚這位新隊友︰「他可以用各種方式幫助球隊進攻和防守，有他作為隊...

2020-02-27