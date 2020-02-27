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孔聖堂署理副校長 免職保教席

2020-02-27 列印
　　孔聖堂中學署理副校長何栢欣近日在網上發表涉嫌詛咒確診新冠肺炎警察的「藏頭詩」，詩的每句第一個字連起來正正就是「黑警死全家，一個都不能少」，學校將何暫時停職後成立專責小組調查事件，校方指何只是轉發貼文，但對貼文內容敏感度不足，考慮到事件對學校帶來嚴重的負面影響，故決定即時終止其署理副校長的職位，但允許何繼續教學工作。校方雖指會秉持「政治不入校門」的原則，但何卻慘遭降職。

  民主黨立法會議員許智峯則批評校方故意將政治掀入校園及學界，扼殺老師表達個人意見的自由，怕學界會產生寒蟬效應，其他老師因而不敢再發表個人言論。

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