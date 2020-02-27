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月初參與罷工 醫護恐遭扣薪

2020-02-27 列印
　　新冠肺炎上月在港爆發，數以千計醫護人員本月初參與罷工，要求政府封關及改善醫護人員裝備。據悉，醫管局人力資源部昨日向本月三至七日缺勤的員工發出電郵信件，內容指會核對員工在這段期間的值勤記錄，強調會保留計算此期間薪金的權利。

  信中稱，醫管局繼續向有關員工支薪，不代表醫管局放棄對員工未經許可缺勤採取行動的權利。

  醫管局總行政經理何婉霞表示，人事部有既定程序跟進員工出勤等資料。

　　據悉，在這五天共有超過七千名員工缺勤。醫管局員工陣線表示，罷工不是缺勤，重申罷工是受基本法所保障。



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