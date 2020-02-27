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犖晴換肺成功 續留醫ICU

2020-02-27 列印
■嶺大畢業生吳犖晴，獲有心人捐出屍肺續命。昨晚換肺手術成功。
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　　嶺南大學社會科學系二十四歲女畢業生吳犖晴，獲有心人捐出屍肺續命，昨日在瑪麗醫院經過近十小時手術後，至晚上換肺手術成功，但犖晴仍然要留醫深切治療病房繼續接受監察。據悉，捐出屍肺者，為一名前報館編輯。

　　患有「再生障礙性貧血」的犖晴，曾是學校田徑隊和舞蹈組的成員，喜歡烹飪。去年十月犖晴接受非親屬造血幹細胞移植手術後，患上肺高壓等併發症，肺功能已經近乎零，只可靠人工肺維持生命，急需換屍肺續命。其家人上周六公開呼籲有心人捐屍肺。

　　本港去年只有七宗肺移植手術，目前有二十五人正等候適合的肺部移植，需要接受移植的患者平均要等候十六個月，但同時每年有大約兩成患者等不及移植死亡。

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