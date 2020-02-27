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巴裔生搭的士疑偷錢 涉東九龍九案落網

2020-02-27 列印
■疑犯被蒙頭帶走。
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　　中學生淪為劫匪。警方拘捕一名十八歲巴基斯坦裔學生，他涉嫌與近期發生的至少九宗的士劫案有關。警方表示，本周一晚上十時許，一名七十四歲的士司機在牛頭角接載一名南亞漢後，對方藉詞扮不懂本地話，以英文或南亞文向司機講出目的地後，以聲東擊西手法，扮用手機致電懂廣東話友人，然後交司機溝通，趁機偷走司機擺放錢箱的四百元。警方事後接司機報案調查後拘捕涉案巴裔學生，秀茂坪警區情報組進一步分析調查後，相信他與近期東九龍八宗同類的士盜竊案有關，案件共損失三萬八千元。

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