毒鏈社區伸延 14人中招 超越火鍋家族 佛堂成最劣疫點

北角佛堂播毒鏈繼續伸延，昨天新增兩宗新冠肺炎確診，涉及兩名分別七十及八十九的女子，她們曾訪北角的「福慧精舍」，涉及佛堂群組個案增至十四宗，超越「火鍋家族」的中招人數，成為另一嚴重爆疫點。另外，漁護署今晨公佈，一隻居於確診者家中的狗隻對有關病毒測試呈弱陽性反應。



本港出現昨日出現兩宗確診，累計確診九十三宗。首宗患者為一名七十歲女子，她與家人同住將軍澳寶盈花園第四座，上月二十四及二十五日以及本月一至八日早上九時至中午，曾到訪北角的「福慧精舍」，她本月十三日起咳嗽和有痰，當日向將軍澳一間私家診所求醫，至本周日仍不適故再求診。她其後致電當局的熱線，被送入聯合醫院。



第二宗個案涉及一名八十九歲女子。她長期病患，獨居北角錦屏街鴻福大樓。她周二起出現間歇咳嗽，前日到柏立基夫人普通科門診診所求醫，昨天證實對病毒呈陽性反應，獲安排往伊利沙伯醫院入院接受治療，現時情況穩定。她潛伏期內沒有外遊，上月二十五日以及二月一日至十二日期間多次到訪「福慧精舍」。



被問及內地康復者出院後覆檢發現仍呈陽性，本港為何不為出院後覆診者檢驗。醫管局總行政經理何婉霞指，出院者覆診時，靠醫生臨牀斷症，判斷是否需要檢驗。張竹君指，當局今日會開會討論有關安排。本港首宗確診的武漢男子前日出院，經港口衛生科醫生安排離境。



此外，何婉霞表示，公院透過「加強化驗室監測」計劃，共檢測近二千二百個深喉唾液樣本，當中兩個對新冠病毒呈陽性，局方正研究擴大計劃，為十八歲以下人士，及病徵相對輕微但曾到訪有社區感染個案地區的人士檢驗。



另外，何確認醫管局前日向在本月三日至七日的缺勤員工發信及發電郵，指人事部會逐個同事了解其缺勤原因，再考慮下一步跟進。她強調，局方有既定人事指引，處理的原則是公平、公開，並一視同仁，醫管局作為提供二十四小時服務的公營機構，需要知道值勤情況以調配人手。



大坑確診者家犬 驗出弱陽性反應



漁護署今晨公佈，漁護署人員周三到大坑接走確診者家中的狗隻，有關狗隻隨即被送往港珠澳大橋口岸動物居留所，其口腔、鼻腔及肛門抽取樣本進行病毒測試，其中口腔及鼻腔樣本呈弱陽性反應。



