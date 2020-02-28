﻿旅業推東南亞團救亡﻿﻿ 曼谷五日遊僅499元﻿

疫情下，重挫旅遊業，本港外遊人數較肺炎爆發前大跌九成半，各旅行社暫停組團前往爆發疫情國家，包括南韓、意大利及伊朗等地，同時亦「暫緩」推廣日本團，但現時東南亞確診個案相對較少，旅行社遂轉移陣地，搶攻東南亞外遊市場，並劈價吸客，其中泰國曼谷五天團僅需四百九十九元。



各旅行社暫停組團前往有大量確診個案的國家，當中包括南韓、意大利及伊朗等地，至於同樣有多宗確診個案的日本，本港仍有旅行社組團前往，惟減少推銷工作，報名人數亦大減。康泰發言人稱，因日本近期確診個案逐步上升，該公司暫時不推廣當地旅行團。



暫不推廣日本行程



因應東南亞地區確診個案相對未見太多，多家旅行團轉勢「搶攻」區內旅行團，且以低價包裝吸納客源。其中，縱環遊全新推出的泰國曼谷五天團，費用只需四百九十九元，連同稅項及旅遊保險等，每位遊客費用約二千六百元水平，現正推廣，獲不少查詢。縱橫遊常務董事袁振寧表示，外遊市場下跌逾九成半，市道相當差，部份地區暫停來回本港航班，部份有又允許港人入境，而香港又對南韓等地區作外遊警示，因此港人熱門市場，僅餘馬來西亞、泰國及澳洲等地。



團費大減三成



康泰亦主要推廣東南亞地區。康泰發言人指，現時主力推泰國、馬來西亞及越南等地，其中全新推出的曼谷團，玩六日只需九百九十九元，兼且免費贈送保險等吸納客源。康泰發言人指，以往同類旅行團價錢約一千五百多元，現時大減三成，選擇將團費壓低，甚至與成本價相若，希望在逆市下維持旅行社日常運作，為前線同事提供工作，即使有蝕本的風險，惟總好過待在公司死氣沉沉。



