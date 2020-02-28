政府側重發展公營屋 15幅地料建7530單位

政府公佈新一年度賣地計劃，推出十五幅地皮，加上鐵路及重建等項目，料提供一萬五千七百個私營單位，高於一萬二千九百個的供應目標。發展局局長黃偉綸(見圖)指，賣地數量減少，與公私營單位比例改變有關，強調政府造地努力會側重於建公營房屋，預料首期公營房屋發展可提供七千個公營單位。



發展局局長黃偉綸表示，由新年度起十年間的房屋供應目標，為四十三萬個單位，公私營房屋比例維持七三比。納入下年度賣地計劃的住宅用地有十五幅，估計可建約七千五百三十個單位，當中十幅在新界、三幅在港島，兩幅在九龍。此外，加上鐵路及重建等項目提供八千一百七十個單位，下年度潛在住宅用地供應，可提供一萬五千七百個單位，高於一萬二千九百個單位的私樓供應目標。



公私營單位比例改為七三比



對於新一年度政府賣地的數量創十年來新低，黃偉綸表示，當局在土地供應上的變化，不是基於樓市上落，而要視乎《長遠房屋策略》的十年供應目標，影響因素除了人口增長減慢外，還包括公私營單位比例由以往的六四比改為七三比。因此，私樓全年供應目標由數年前的一萬八千個單位，減至一萬二千九百個，導致實際供應數字有變，並非政府造地速度減慢，而是造地的努力側重在公營房屋。



經濟下行，被問及政府會否擔心不能達到下年度的私樓土地供應目標，黃偉綸回應，政府需持續推出土地供應，市道對此的實際影響不大，有信心可達成目標。他又指，大埔馬窩路的地皮預計下年度第一季可以供應，其他涉及法律或規劃程序的土地，比例亦不算高。黃偉綸指，當局已完成古洞北新發展區的檢視，將作為首期公營房屋發展，預計可提供約七千個單位。



