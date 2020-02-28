  • 2020年2月28日 星期五
  • 24º
  • 66%
熱門： 瑪嘉烈阿布泰口罩新冠肺炎一萬元

日報新聞 > 港聞

下半年資助裝電動車充電器

2020-02-28 列印
■財政預算案推出七項環保措施，其中推動電動車最受關注。
Previous Next

　　財政預算案推出七項環保措施，涉逾一百億元，推動電動車最受關注。環境局局長黃錦星指，資助現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電器先導計劃，料於今年下半年推出，估計三年內可令六萬車位受惠。他又指，政府正籌備電動渡輪試驗計劃，並承認當中有挑戰，希望於二○二二至二三年作維港「下水」。

　　在電動公共小巴先導試驗計劃方面，局方計劃資助購置電動公共小巴，目標為約四十輛行走不同路線的小巴，於二三年進行路試。黃亦指，當局將花一年時間，制訂電動車普及化的路線圖，研究普及化電動私家車及商用車，並會計劃制訂充電設施、人手培訓，及舊電池回收及處理方法等配套。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd