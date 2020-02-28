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美股中段跌606點

2020-02-28 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二六三五○點，跌六百零六點；納指則報八七五五點，跌二百二十五點。滙控美國預託證券價格見五十三點一九港元，跌一點二一港元；騰訊則見三百九十點四四港元，跌八點七六港元。

  紐約期金報每盎司一千六百五十二點七美元，升九點六美元；紐約期油則報每桶四十六點八美元，跌一點九三美元。
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