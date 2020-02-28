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三公院參與瑞德西韋臨牀試驗

2020-02-28 列印
■瑞德西韋臨牀試驗三月啟動。
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　　針對新冠肺炎疫情，美國藥物公司「吉利德科學」宣佈啟動兩項第三期臨牀研究，評估「瑞德西韋」的安全性和療效，該項研究將於三月開始，主要從亞洲國家及其他確診案例較多的國家收納約一千名患者進行研究。中大防治傳染病研究中心主任許樹昌透露，藥廠初步已同意香港加入亞洲區臨牀試驗，但由於名額有限，初步只有威爾斯、瑪麗及瑪嘉烈醫院可以使用新藥。

　　藥廠指香港參與研究的患者數目，仍需與衛生署和醫管局商討。許樹昌透露，預料三月可以在香港臨牀試驗，至於實際臨牀試驗的香港病人數目，則要視乎香港未來有多少確診病人，及病人是否符合藥廠的用藥準則，形容是要「鬥快」。

　　有關臨牀研究包括第一項針對嚴重表徵的患者及第二項針對中度表徵的患者，評估上述兩者透過靜脈施用「瑞德西韋」後，於五天和十天用藥療程的安全性和療效，並與接受標準護理的患者做比較。

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