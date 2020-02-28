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與肺炎侄女婚宴同場 周融須隔離

2020-02-28 列印
　　商人及馬主周巧兒，本月二十五日確診新冠肺炎。據《HKG報》報道，「幫港出聲」發起人周融因曾與患者在二十二日，一同在金鐘萬豪酒店出席婚禮飯宴，被視為其密切接觸者，前日起在翠雅山房接受隔離。周融所創辦的《HKG報》報道，周融當日出席侄孫女的婚禮，與侄女周巧兒同枱接觸有近兩小時。周融指：「自己被隔離也是整個社會防疫抗疫措施之下的合理安排，就當作在浮生中難得偷多十幾日閒情，享受吓安靜環境，睇多啲書。」周融又向該報透露，他在翠雅山房的房間有一百多呎，三餐伙食不錯，會以平常心面對隔離。

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