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司法機構下周恢復運作 梁美芬倡視像審訊清理舊案

2020-02-28 列印
　　受新冠肺炎疫情影響，本港大部份法庭停開了一個月，大量聆訊遭押後令案件堆積如山，司法機構昨日宣佈由三月二日開始會採取循序漸進和分批進行方式，為恢復各級法院的法庭程序及重開法院辦事處作準備，而自三日二日起沒有佩戴外科口罩的人士將會被拒絕進入法庭，更或被指令離開法院大樓。

　　立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬則建議司法機構考慮透過高科技視像會議審訊、積極尋覓暫委法官、又或在法庭恢復正常運作後二十四小時開庭來加快處理案件。

　　司法機構暫定在三月二日起的一周會繼續處理新羈押案件、接納緊急文件存檔，例如新羈押案件、處理保釋聆訊及判刑聆訊、頒佈已擬備好的判決、緊急的上訴案件口頭聆訊及其他向法庭提交的緊急申請；三月九日及十六日的兩周則會分批重開法院辦事處；三月二十三日起的一周便預計結束再押後案件並成為恢復法庭運作的緩衝期。

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