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港鐵三站垃圾桶連遭縱火

2020-02-28 列印
　　新冠肺炎疫情下反修例風波仍持續，港鐵繼續成為暴徒破壞目標之一，觀塘線三個站的月台數分鐘內先後被狂徒燒垃圾桶。前晚近十一時許，觀塘線九龍灣站一名職員當值巡邏至二號月台時，發現一個垃圾桶冒煙起火，立即通知控制中心及報警，同時取用滅火筒救火。

　　約三分鐘後，同為觀塘線的彩虹站及黃大仙站亦被人縱火燒垃圾桶。有職員巡邏時發現彩虹站四號月台及黃大仙站二號月台，兩站月台各有一個垃圾桶被人縱火，消防員接港鐵職員報警趕至時，火警已由職員自行撲熄。警方初步調查，不排除屬三宗火警屬同一幫縱火狂徒所為，正翻看三個月台閉路電視錄影追緝狂徒歸案，並調查其縱火動機。火警中，三個涉事車站毋須疏散，列車服務亦未受影響。

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