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孔聖堂「藏頭詩」事件 市民到教協抗議

2020-02-28 列印
　　孔聖堂中學時任署理副校長何栢欣日前於facebook個人戶口發表涉嫌暗指「黑警死全家，一個都不能少」的「藏頭詩」掀起熱議，何事後遭暫時停職及降職處理，近二十名荃灣區市民昨早到教協旺角辦事處抗議，批評老師灌輸錯誤思想給予學生，又批評教協成為「發表鼓吹仇恨同詛咒言論老師的保護罩」。眾人手持寫有「敗壞學風、毀人不倦」等橫額，又高叫「教協打橫行、枉為人師」等口號，最後在教協門外放下一個印上「教協道德已死」的祭祀道具便和平散去。

　　涉事教師何栢欣昨亦在報章刊登澄清並發聲明道歉，何指相關帖文並非其原創而是轉載，當時未有察覺文中隱含其他意思，得悉後已立即刪除相關帖文。

　　何強調自己並非蓄意傷害任何人士，但對任何人造成傷害或困擾，及引致辦學團體及校董會困擾而深表歉意。

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