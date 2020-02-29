大坑患者家犬 口鼻發現病毒 衞署籲 主人如確診 狗貓也隔離

新冠肺炎確診者的家犬竟對病毒測試呈弱陽性反應！漁護署昨天表示，該狗隻並無病徵，由於署方現時未有數據證明寵物會感染而發病或傳播新冠病毒，會為該狗隻進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才將之交還。衞生防護中心指，人狗之間或狗隻之間會否傳染仍是未知數，強烈建議其他確診者將寵物送檢，並呼籲養寵物人士應保持良好衛生習慣。有專家認為，若有零星貓狗受病毒污染或無病徵感染，主要因為家居衞生不好，並非貓狗傳播病毒。



漁護署發言人表示，署方周三（二十六日）接獲衞生署轉介，當晚派員到大坑一住所接走一名新冠病毒確診者的狗隻，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔、鼻腔及肛門抽取樣本進行新冠病毒測試。該狗隻的口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應，牠並無任何相關病徵。



發言人續稱，雖然現時未有數據證明寵物會感染而發病或傳播新冠病毒，但署方會對該狗隻進行為期十四天的檢疫及獸醫學監察，並進行反覆測試，以確定牠是感染新冠病毒或是其口及鼻部從環境中沾染病毒，待測試結果呈陰性後，才會把牠交還。上述動物居留所內，目前只有該狗隻接受檢疫。



十四天檢疫獸醫監察



衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，狗與人之間或狗隻之間會否傳染仍是未知數，又透露有確診者的貓隻，早前對病毒測試呈陰性，現已被送回。當局已聯絡另一名確診者，希望其將狗隻送往漁護署檢疫。就呈弱陽性的動物是否需要醫治，她指出，須視乎漁護署的獸醫決定，有關狗隻年紀頗大，主要留在家中，密切接觸者為主人。



張稱，原允許由確診者的親友代為照顧寵物，但為安全起見，強烈建議確診者的寵物交予漁護署作十四日檢疫。她又呼籲，養寵物人士需保持良好衛生習慣，與狗隻外出時應戴口罩，若發現寵物健康有異，需盡快向獸醫求診。



何栢良：並非貓狗播毒



港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，沙士時期，淘大花園有少數貓狗的鼻或口腔亦被檢測到沙士病毒，據研究顯示，部份哺乳類動物、包括貓狗有機會受感染，牠們受感染後，貓與貓之間曾出現很弱程度的傳播。



他又稱，若有零星貓狗受病毒污染或無病徵感染，主要因為家居衞生做得不好，並非該些貓狗發生傳播，呼籲養寵物的人士冷靜，建議帶貓狗外出時應使用貓狗廁所。