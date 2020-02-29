邱騰華：負面因素夾擊 港經濟料徘徊衰退邊緣

新一屆《財政預算案》於周三出爐，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日召開記招交代相關措施。邱騰華形容本港經濟挑戰「風高浪急」，他稱本港面對中美貿易戰、修例風波及新冠肺炎疫情這三個負面因素影響，認為現時要「紓困」亦要「振興經濟」，預料未來經濟會徘徊在衰退邊緣。



邱騰華透露，受疫情影響旅遊業首當其衝，今年二月訪港旅客數字的跌至「冰點」。為支援旅遊行業，政府的「防疫抗疫基金」中的旅行代理商及持牌賓館的資助計劃，政府至今已收到一千一百間持牌旅行社及七百二十間持牌賓館登記，望可在三月發放撥款，四月完成計劃。



防疫抗疫基金中亦有三招資助本地口罩生產，邱騰華表示，政府將撥款推出本地口罩生產資助計劃，以資助企業在本地生產口罩，生產力促進局將於三月一日公佈計劃詳情，並將於下周起接受申請。



被問到疫情過後，政府是否仍會以包銷口罩所需要的財政承擔額。邱騰華指出，不但香港，全球對口罩的需求亦甚大。就短中期而言，除了在外面增購口罩外，本港在口罩及保護衣等保護裝備上亦需有儲備。他續指，政府將撥款推出「本地口罩生產資助計劃」，資助企業在本地生產口罩，以吸引企業在本港成立生產線。



關於有意見指應削減港台撥款，邱騰華表示，每個部門的撥款需按照其需求而定，而港台今年撥款亦與去年相若，人手變動不大。他指港台作為公共廣播服務機構有其角色，需按照約章制定編輯方針，並需持平，亦需達到讓市民認同公民身份等目的。他又指，假若市民對港台工作有懷疑，可作出投訴。又稱，廣播處長作為港台總編輯亦需承擔責任。



