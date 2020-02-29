林鄭率特區高官 捐一個月薪酬予公益金

但政府昨晚發出新聞稿，指過去兩個月的疫情對本港經濟造成嚴重影響，各行各業都受到打擊，市民大眾亦面對困境。為展示管治團隊與市民同心抗疫、共渡時艱，行政長官和所有政治任命官員會將一個月的薪酬全數捐予香港公益金作慈善用途。
各行政會議非官守議員亦一致同意會將一個月酬金捐予慈善團體。據估計全體班子捐出的人工超過一千萬元。
新冠肺炎確診者的家犬竟對病毒測試呈弱陽性反應！漁護署昨天表示，該狗隻並無病徵，由於署方現時未有數據證明寵物會感染而發病或傳播新冠病毒，會為該狗隻進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才將之交還。衞生防護中...
2020-02-29
美國海軍指一艘中國海軍驅逐艦，上周以激光照射在關島以西太平洋上空飛行的一架美國海上巡邏機。美軍批評中方此舉「不安全及不專業」。 有外媒報道引述美國國防部消息，美國將就此正式對中國提出外交抗議。中國...
2020-02-29
敍利亞伊德利卜省的戰況加劇，敍國政府軍周四向該省的反對派武裝陣地發動空襲，造成至少支援反對派武裝的三十三名土耳其士兵死亡，數十名士兵受傷。北約秘書長斯托爾滕貝格譴責敍利亞巴沙爾政權及俄羅斯濫炸，聯合國亦要求有關各方即刻停火。 敍利亞反對派武裝周四則在土耳其軍隊支持下向伊德利卜省薩拉基卜市的敍利亞政府軍發動進攻。針對土軍在敍軍空襲中嚴重死傷，土耳其總統埃爾多安連夜召開國安會議，除了直接要求北約馳援外，更威脅歐盟必須正面表態，否則未來七十二小時土耳其將邊境全開，讓歐洲各國自己面對這困於戰線中的五百萬名敍利亞難民。 據了解，伊德利卜省與土耳其接壤，是敍利反對派武裝和極端組織在敍利...
2020-02-29
晉名峰位於火炭半山地段，為區內指標豪宅，位處地勢高，環境寧靜兼私隱度高。今次精選該屋苑其中一個複式單位，面積2075方呎，四房雙套，大廳樓底特高，內附雅致裝潢，從內置樓梯上私人天台，外望開揚翠景，屋主...
2020-02-29
新冠肺炎疫情持續肆虐，觸發全球股災，杜指隔晚急插1190點，創歷來最大單日點數跌幅，拖累港股同樣「無運行」。恒指昨日一度失守二萬六大關，低見25989點，跌789點，創去年10月11日以來新低，最終收...
2020-02-29
利物浦兩閘阿歷山大阿諾特和安德魯羅拔臣，今季英超助攻數字冠絕歐洲五大聯賽，前者更揚言為個人紀錄之餘，亦不忘助球隊刷新連勝、不敗等紀錄。今晚聯賽在公在私，這名二十一歲右閘勢續為隊友鋪橋搭路，領軍作客擊敗防線錯漏百出的屈福特，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 （Now4K 611、621台周日凌晨1:30直播） 紅軍目前在英超遙遙領放，只要贏多四場即提前封王。有此成績，左右兩閘功不可沒，據統計羅拔臣和阿歷山大阿諾特合共貢獻十九次助攻，是現時歐洲五大聯賽的兩閘組合中最多。其中阿歷山大阿諾特今季聯賽已累積十二次助攻，追平上季個人紀錄，揚言要作出突破︰「零封對手固然重要，但我都希望可以...
2020-02-29
這陣子，不少人養成一種生活習慣，就是回家後立即清洗所穿衣物，但別只顧洗衫而忽略乾衣，事關衣物長時間放在洗衣機內容易滋生細菌。有品牌便針對性為洗衣機加入特別洗衣程序，洗衫後六小時內再以蒸氣護理兩次，抑制...
2020-02-28
多位藝人關注香港基層市民抗疫需要，紛身體力行向有需要人士派贈抗疫物資，影后劉嘉玲日前聯同一班好友到康樂庇護工場暨宿舍，派發逾萬個口罩及派米，更一起跳舞與眾同樂！而陳貝兒和陳庭欣昨日到數個機構派口罩；謝...
2020-02-29
老年抑鬱症一般是指年齡六十五歲以上長者的抑鬱症。相對年輕或成年人，老年抑鬱症的成因和症狀也有不同，所以或許較難發現老人患上情緒問題，導致治療延誤。 老年抑鬱症的成因，包括退休後無所事事，即使生活無壓力，但由於缺乏動力，情緒症狀反而浮現。另外，子女長大後不在身邊陪伴，朋友亦漸少接觸，感到孤單寂寞。還有隨着年紀愈大，開始較難入睡，長時間失眠；身體亦出現各種慢性疾病，擔心影響健康，而導致抑鬱。 心情低落在老年抑鬱症可能比較少見，更多表現為容易發怒、緊張焦慮和身體不適症狀，例如胃痛、不明痛症等。老年病人對憂傷的情緒往往不能好好表達，反而在為與家人或者醫生見面時，不停地講述身體上的不...
2020-02-29
香港賽馬會定於三月七日晚上從杜拜美丹馬場即時轉播杜拜超級星期六賽馬日七場賽事來港，並設立彩池接受投注。 杜拜超級星期六賽馬日所舉行的賽事，是杜拜當地佳駟及海外挑戰馬於出爭杜拜世界盃賽馬日各項大賽之前的重要前哨戰。今年的杜拜世界盃賽馬日定於三月二十八日舉行。杜拜超級星期六的主要賽事為：麥通第三輪挑戰賽、傑貝哈特錦標及杜拜黃金之都錦標。這三項賽事分別與定於三周之後舉行的杜拜世界盃、杜拜草地大賽及杜拜司馬經典賽屬同場同程的賽事，因而被視為各駒進軍該三項大賽的踏腳石。 杜拜超級星期六各場賽事的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於三月六日星期五公布。 馬場浮世繪
2020-02-29