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林鄭率特區高官 捐一個月薪酬予公益金

2020-02-29 列印
　　立法會財務委員會經過六次會議，大約二十五小時的審議，昨日通過公務員加薪撥款。而日前有議員要求問責官員帶頭減薪，財政司司長陳茂波回應指，問責官員的薪酬有固有制度處理，目前無意更動。

　　但政府昨晚發出新聞稿，指過去兩個月的疫情對本港經濟造成嚴重影響，各行各業都受到打擊，市民大眾亦面對困境。為展示管治團隊與市民同心抗疫、共渡時艱，行政長官和所有政治任命官員會將一個月的薪酬全數捐予香港公益金作慈善用途。

　　各行政會議非官守議員亦一致同意會將一個月酬金捐予慈善團體。據估計全體班子捐出的人工超過一千萬元。

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