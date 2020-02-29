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政府下周派包機接回滯鄂港人

2020-02-29 列印
■鄧家彪（左）指，工聯會目前收到約一千五百名滯留湖北港人的求助個案。右為陸頌雄。
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　　工聯會昨約見政制及內地事務局局長聶德權，以了解包機接載滯留湖北港人事宜。立法會議員陸頌雄引述聶德權指，政府將於下周中派出首班包機，並承諾會承擔包機及港人前往武漢機場的交通費用。聶德權昨日在社交平台透露，入境處已陸續聯絡求助港人，但需要核對身份資料及檢視健康申報，因此需時處理。他會盡早公佈乘坐專機的人數，又感謝國泰港龍全力協助政府是次行動。

　　工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，工聯會目前收到九百多個、涉及約一千五百名滯留湖北港人的求助個案中，有一百三十四個特急個案，大部份涉及健康需要，包括七名孕婦，亦有兩名應屆文憑試考生，工聯會已將有關個案交予局方跟進。

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