南韓確診再激增571宗 逾1600新天地教徒現病徵

韓國新冠肺炎的確診病例昨日新增五百七十多宗，累計逾二千三百宗，當局表示已取得大邱新天地教會三十一萬信徒的名單，目前約一千六百多人有病徵。此外，日本確診病例累計二百多宗，當局建議全國學校停課，東京迪士尼今日起關閉，北海道確診總數達六十六宗，患者包括未滿十歲兒童，當局更進入「緊急狀態」，為防受感染呼籲居民周末勿外出。



南韓昨新增五百七十一宗確診，累計二千三百三十七宗，死亡個案維持十三宗。確診病例中，與新天地教會有關的佔至少八百四十例。當局表示，已取得教會信徒與準信徒名單，約有三十一萬人，已檢測其中十一萬人，當中一千六百三十九人有病徵，正接受居家隔離。當局又要求，在醫療機構、療養院等工作的信徒不要上班，留在家中隔離。



東京迪園今起關閉



日本本土新增二十二宗確診，累計二百二十四宗，再多兩人死亡，連同鑽石公主號郵輪的個案，累計十宗死亡病例。日本要求全國學校停課，各地根據實際情況，判斷停課的時間。東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋、大阪環球影城則今日起暫停營業，直至下月中。此外，日本各地有民眾相繼將廁紙搶購一空，業界澄清廁紙供應不足的謠言，呼籲消費者冷靜。同時，日方強調，中國國家主席習近平四月的訪日行程不變。



荷蘭立陶宛失守



意大利新增一百二十七宗確診，累計六百五十五宗，屬歐洲疫情最嚴重的國家。當地酒店業受疫情重創，北部城市米蘭的酒店預訂量，由往年同期近九成，跌至只有兩成。當局強調，近日確診激增，是因進行了大規模檢測，呼籲民眾不要恐慌。



此外，伊朗確診累計三百八十八宗，死亡人數增至三十四人。荷蘭、立陶宛、白俄羅斯、尼日利亞亦出現首宗確診，部份患者曾去過意大利或伊朗。