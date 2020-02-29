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安坐家中自我檢測 準確度高達95% 「家用」甲、乙型快速流感測試

2020-02-29 列印
■除肺炎外，現時正值流感高峰期，如有呼吸道感染病徵，家用快速流感測試可讓患者及早進行初步篩查，然後諮詢醫生，萬一感染流感，可盡快進行有效的診治。
「Dr. Freeman醫臣流感呼吸道合胞病毒快速測試」附有消毒棉棒、測試劑及測試儀，讓用家可以安坐家中進行自我檢測，方便快捷。
家用快速流感檢測使用方法 １將棉棒放入鼻腔，採集鼻咽分泌樣本
２將棉棒放入試管搞動，讓樣本溶入測試劑中
３將６滴樣本滴在檢測儀上圓孔位置，等待８分鐘，準時檢查結果。
安坐家中自我檢測 準確度高達95% 「家用」甲、乙型快速流感測試
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　　肺炎疫情肆虐，人人自危，同時不能忽視冬季流感高峰，一旦出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等徵狀，應及早求醫。肺炎、流感或呼吸道感染由不同病毒引致，但早期病徵相似，須進行病毒測試才能確定病源。現時市面上有適合家用的快速流感測試，針對常見的甲、乙型流感及呼吸道合胞病毒作自我檢測，8分鐘就可知道結果，準確度高達95%，有助及早診斷，對症下藥，避免病毒於社區散播。

　　現時正值冬季流感的高峰期，常見的流感病毒有甲型及乙型，只要配合休息，健康人士通常會於一星期內痊癒。免疫力較低的人士，包括幼兒、孕婦、長者及長期病患者，則可能會出現嚴重的併發症，例如支氣管炎、心肌炎及肺炎等，情況可大可小。如果於出現流感病徵48小時內服用醫生處方的抗流感藥，有助加速痊癒及避免出現嚴重併發症。因此，若有發燒或疑似流感病徵，應盡快求診並接受流感病毒測試。

自我檢測準確度高達95% 有助及早診斷

　　醫院及部分診所都有提供流感病毒測試，但若果求診人數眾多，未必能及時進行病毒測試。家用快速測試則提供一個方便快捷的自我檢測方法，市民安坐家中便可隨時進行檢測，8分鐘就知道結果。

　　「Dr. Freeman醫臣流感/呼吸道合胞病毒快速測試」針對甲、乙型流感及呼吸道合胞病毒檢測而設，測試套裝附有消毒棉棒、測試劑及測試儀，只需利用棉棒抽取少量鼻咽分泌物，然後放入測試劑便可進行檢測，產品經臨床驗證，如正確使用，準確度可高達95%。

　　同類的快速流感測試早已被香港診所廣泛採用，「Dr. Freeman醫臣」則是首個於市面出售的家用流感快速測試，適用於初步篩查。用家可以隨時自行進行檢測，知道結果後立即諮詢醫生或藥劑師，及早對症下藥。產品由韓國進口，獲得韓國食品藥物安全部（MFDS）認可，同時亦獲歐盟體外診斷醫療器材合格認證及CE標誌。

銷售點：

屈臣氏、萬寧（配藥處）、華潤堂

及各大藥房

查詢：2267 2298

(資料由客戶提供)
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