﻿新冠肺炎逼近百宗 深水埗首現感染

新冠肺炎病魔肆虐，人煙稠密的深水埗區首次有居民中招。一對居於元州邨的老夫婦對新冠病毒初步呈陽性反應，感染病源未明。本港昨天新增六宗個案，當中包括上述初步確診夫婦、一名居於北角的男子初步確診、一名佛堂確診者，以及兩名「鑽石公主號」乘客懷疑確診，他們血清驗出抗體，患者人數逼近一百大關。



兩宗初步確診個案涉及一對夫婦，丈夫七十九歲，太太七十六歲，二人居於元州邨元樂樓，同患糖尿病，須注射胰島素，丈夫亦有腎病。妻子上月二十八日發病，被送入明愛醫院。丈夫上月二十七日跌倒，翌日發病，前日到明愛醫院求診。二人的肺片有花，對病毒初步呈陽性，暫未知病源。妻子平時到元洲街公園及保安道街市。若兩人正式確診，將是深水埗區首次有居民中招。



元州邨夫婦中招



昨晚有消息指，一名居於北角的四十六歲男子確診，他現時在東區醫院接受隔離。



北角「福慧精舍」佛堂疫情惡化，再多一名七十一歲女義工確診，她與家人同住藍田康瑞苑，上月十二日起發病，曾三度向觀塘物華街一名中醫求診，前日致電防護中心熱線，昨天在聯合醫院確診。患者上月一、五至八日曾到佛堂擔任義工，負責切菜及準備食物，亦曾與另一名確診信眾聊天，或曾用餐。她平時會到北角春秧街街市及鯉魚門街市。



佛堂義工確診



兩宗疑似個案均涉及「鑽石公主號」返回的港人，其中一名六十八歲女乘客乘坐第二包機回港，上月十七日曾發病，在日本接受病毒測試時呈陰性，其後接受港大的血清抗體測試，初步呈陽性，正在瑪麗醫院留醫。她在船上與朋友同住，返港後在火炭駿洋邨獨自接受檢疫。另一名五十六歲男乘客，同乘坐第二包機返港，一直無病徵，在日本接受測試時呈陰性，他接受港大血清抗體測試，初步呈陽性，亦在瑪麗醫院留醫。他與太太在駿洋邨接受檢疫，其太太待進一步化驗結果。衞生防護中心傳染病處主任張竹君強調，二人呼吸道樣本均對病毒測試呈陰性，故二人可能曾受感染但康復，一般而言，有抗體代表無或非常低傳染性，兩人已入院檢驗。



深圳客自英返國確診



另外，當局接獲廣東省通報，一名患者上月二十八日乘坐國泰航空航班CX250商務艙，由倫敦抵港，其後乘珠江船務3A109船次到蛇口。患者翌日確診。中心呼籲有關航班的商務艙乘客，或同船乘客，聯絡中心熱線。珠江客運表示，由即日起香港機場海天碼頭前往珠三角各港口的航班全部暫停，由珠三角港口赴海天碼頭的航班則維持正常。



一名上月中曾照顧確診患者的醫護，因佩戴的N95不貼臉形，被列為密切接觸者，須檢疫觀察，該醫護對病毒測試呈陰性。醫管局稱，該醫護數年前曾接受貼臉測試，或其體重改變而導致臉形改變，建議醫護每次佩戴N95時接受密封測試。