﻿公務員今復工恐缺口罩﻿﻿ 工會籲維持在家工作﻿

大部份公務員為避疫，留家工作逾一個月後，今日起恢復上班。多個工會擔心僱主倉卒復工，令員工聚集，或致病毒社區大爆發，呼籲維持在家工作安排，或實行彈性上班。亦有公務員工會指，有同事指自購口罩仍有難度，憂防疫物資不足會增加感染風險。



在實施針對性措施減低社交接觸和採取預防感染措施的前提下，政府今日起逐步恢復更多公共服務，其中康文署會重新開放網球場、緩跑徑等部份戶外運動設施，但觀眾席、更衣室及淋浴設施會暫時關閉；房屋委員會轄下的所有公共屋邨管理處，亦會回復至每星期五天提供服務。



二十四個跨界別工會以問卷調查形式訪問來自六百九十家公司及機構的逾八百名僱員，有近一半受訪者指其僱主要求所有員工在辦公室工作，只有不多於百分之九的受訪者可在家工作。工會認為，政府帶頭實施返回辦公室復工，會令更多僱主仿效。會方稱，本港疫情仍未受控，擔心僱主倉卒復工或致社區大爆發，呼籲僱主維持在家工作安排，或實行彈性上班。



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，今日有七至八成公務員按各部門要求彈性時間上班，有同事指自購口罩仍有難度，憂防疫物資不足會增加感染風險，坦言日後全面復工時，政府需令同事安心。



梁卓偉提醒不能鬆懈



港大醫學院院長梁卓偉指，疫情不能癱瘓整個社會，當對疫症的認知增加，在可控情況下，回復部份社會運作是合理的，但提醒公眾不能掉以輕心，僱主可彈性安排員工上下班時間，令公共交通不會太擠逼。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，復工是政府決定，科學委員會並無討論，指任何聚集或者人流增加，肯定會增加人傳人風險，呼籲上班市民選擇帶飯，或叫外賣，接觸過公共物件後要清潔雙手。



