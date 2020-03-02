逾450武漢港人 將首乘包機回港

政制及內地事務局和入境處的職員，透過電話、微信等方法，與身在武漢而有意乘坐包機回港的港人聯繫、核實資料，衞生署和醫管局的職員則為他們逐一進行健康評估。
聶德權指武漢以外的個案，會集中處理三個類別，分別為孕婦、急需回港應考DSE的考生，以及有嚴重病患人士或急需回港治療的緊急個案。這些個案處理過程較複雜，要逐一評估所有個案，從每一個鎮、每一條村出發到武漢的陸路交通可行性，確定後會盡快公佈。
新冠肺炎病魔肆虐，人煙稠密的深水埗區首次有居民中招。一對居於元州邨的老夫婦對新冠病毒初步呈陽性反應，感染病源未明。本港昨天新增六宗個案，當中包括上述初步確診夫婦、一名居於北角的男子初步確診、一名佛堂確...
2020-03-02
新冠肺炎疫情仍然嚴峻，各地紛派出醫療隊前往重災區湖北武漢支援。面對疫情，近日不少醫護都在防護服上寫上心願，藉此互相打氣。其中在武漢方艙醫院就爆出一個引起男民眾廣大回應的心願。一位女護士在心願卡寫上「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友」，隨即在網上爆紅，還有一群男士冒名應徵。 據內媒的起底資訊，今年三十歲的田芳芳，是湖南中醫藥研究院附屬醫院的一名護士。上月十日起作為第三批援助武漢國家中醫醫療隊隊員，從長沙出征武漢抗疫前線。據報當時她的理由是「沒關係，我是單身，我先上」。 報道更指田芳芳每天工作十分忙碌，除了日常的醫務護理，她常常還要做病人的心理工作。她的父親也是一名醫生，於...
2020-03-02
土耳其軍隊日前在敍利亞北部遭受政府軍伏擊導致嚴重傷亡後，總統埃爾多安大發雷霆，周六起開放邊界及不再限制現時滯留在土國境內的難民活動。最新消息說，有大約一萬三千名難民聚集在土耳其——希臘邊界，令歐洲面對新一輪難民湧入的危機。 土耳其收留了大約三百六十萬難民，許多都是敍利亞人和阿富汗人。而埃爾多安政府日前表示，因應敍利亞政府軍殺害土耳其軍人的行動，土耳其不再繼續收留來自敍利亞的難民。埃爾多安聲稱，周六早上開放邊界後，已有一萬八千名難民循各個閘口和關卡，從土耳其越境進入歐洲。預計在未來數天內，人數會達到二萬五千至三萬。據路透社報道指，昨日早上在土耳其邊境城市埃迪爾內附近，已有難民...
2020-03-02
晉名峰位於火炭半山地段，為區內指標豪宅，位處地勢高，環境寧靜兼私隱度高。今次精選該屋苑其中一個複式單位，面積2075方呎，四房雙套，大廳樓底特高，內附雅致裝潢，從內置樓梯上私人天台，外望開揚翠景，屋主...
2020-02-29
環球股市上周重挫，港股上周險守二萬六大關，市場分析指，如確認失守二萬六關，中長線隨時見24900點，但隨著股市超賣及憧憬各國放水救市，恒指本周有望暫時喘定，出現技術反彈。有專家指，美股近期急跌，估計市...
2020-03-02
阿仙奴剛於上周歐霸出局，領隊阿迪達矢言要在今晚英格蘭足總盃十六強重新振作，更對加比爾馬天尼利和雷斯尼爾遜等新星委以重任。槍手造訪英甲分子樸茨茅夫有力反客為主，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 上周四歐霸三十二強意外出局後，阿迪達未有氣餒︰「今晚足總盃是重新振作的機會，己隊在此賽事擁有輝煌歷史，要保持這優秀傳統。」他更透露今仗會給予小將表演機會︰「加比爾馬天尼利和雷斯尼爾遜都可以在今仗展示能力，他們在訓練時都表現很好。」 副選夠打甲組仔 即使兵工廠副選上陣，但實力亦不容小覷，一月來投的借將柏保路馬里亦有望首次上陣之餘，加比爾馬天尼利等在今季盃賽已獨取七球三助攻，應付英甲...
2020-03-02
儘管《MWC》通訊展因新型冠狀病毒疫情而取消，仍無礙手機大廠按照計劃發佈年度新作，HUAWEI、Sony、Realme先後帶來旗艦手機，且因應5G網絡在各地束勢待發，全部支援5G制式，當5G正式投入服...
2020-03-02
至今，本港新冠肺炎確診個案累計接近100宗，教育局宣布全港學校再延長停課，最早於下月20日復課，搞到一眾學生哥日日「閉關」喺屋企，悶到發慌！家長們唯有絞盡腦汁，為小朋友安排活動放吓電，上周三（26日）...
2020-03-02
讀友David Lai問及加拿大安省的兩所名牌學校的比較，分別為St Andrew's College和Ridley's College。 兩所皆是好學校，本來無從比較，或只能從其客觀的資料比，但最後還是主觀的決定，因為適合孩子的不一定是客觀資料的高低，而是針對孩子的學習、適應和成長是否適合。章某不能替家長David選擇，只能提供資料以及不同的觀點。 St Andrews和Ridley皆是CAIS成員，學術以及教育水平有很高程度的保證；St Andrews跟Ridley的歷史相差不遠，前者在一八九九年成立，後者則在一八八九年，St Andrews提供第五...
2020-03-02
賽馬講求運氣，即使馬主購入一匹千萬良駒，但如果在運送過程中發生任何問題，又或是來到香港後未能適應水土或健康上遇上挫折，不管其賽績如何彪炳，也很有機會黯然離場。 由於香港賽馬為讓磅制度，一些馬匹的實力不足以在本身被編入的班次立足，練馬師便要設法為牠們減分，好讓馬兒能在合適的競賽環境下為馬主爭取成績。大部份的馬主都是鬥志鮮明的，既然馬匹被安排上陣，他們當然希望自己旗下賽駒能夠交出表現，不過，儘管練馬師將馬匹的狀態提升至最高的狀態，也有可能因應不同的要素而影響賽果，當中包括比賽當日的天氣、場地狀況、檔位、騎師的發揮及陣上的際遇等。 比較之下，騎師的發揮其實最為重要。萬一騎師在比賽...
2020-03-02