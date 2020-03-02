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逾450武漢港人 將首乘包機回港

2020-03-02 列印
■聶德權發文指，港府接觸超過六百六十名武漢港人。
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　　政制及內地事務局聶德權昨在社交網站發文指，經過連日努力，特區政府接觸超過六百六十名武漢港人，有大約兩成人表示，不打算坐包機回港。暫時超過四百五十人確認會登上首班包機，明天港府會開始通知他們，同時會繼續監察他們的身體狀況。

　　政制及內地事務局和入境處的職員，透過電話、微信等方法，與身在武漢而有意乘坐包機回港的港人聯繫、核實資料，衞生署和醫管局的職員則為他們逐一進行健康評估。

　　聶德權指武漢以外的個案，會集中處理三個類別，分別為孕婦、急需回港應考DSE的考生，以及有嚴重病患人士或急需回港治療的緊急個案。這些個案處理過程較複雜，要逐一評估所有個案，從每一個鎮、每一條村出發到武漢的陸路交通可行性，確定後會盡快公佈。

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