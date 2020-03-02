政府斥暴徒威脅市民安全 8‧31半周年115人被捕包括輔警

前晚港鐵太子站「八三一事件」半周年，有網民號召「悼念」，大批示威者在旺角多處堵路，燃燒雜物及投擲汽油彈，大批防暴警察到場驅散，行動中共拘捕一百一十五人，據了解，被捕者中包括區議員以及休班輔警，一名正職教師的輔警涉嫌非法集結被扣查。政府昨天譴責暴徒破壞社會安寧，嚴重威脅市民的生命安全。



警方指前日傍晚約六時起，有示威者在旺角警署外集結，有人獻花及堵路，亦有示威者用雷射筆照射警員、投擲汽油彈、在馬路上放置雜物及縱火，嚴重堵塞交通。警方多次警告無效，採取驅散及拘捕行動，在旺角及太子一帶共拘捕七十一名男子及四十四名女子，年齡十五歲至五十四歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、縱火及襲警等。



一百一十五名被捕人士中，包括輔警及區議員。被捕的輔警姓陸，二十三歲，在馬鞍山一所中學任職教師，加入警隊兩年，駐守觀塘警署，陸在彌敦道涉非法集結被捕。警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。



警方指出，一名警員在彌敦道與奶路臣街交界被多人以磚頭、石頭、竹枝等硬物襲擊，他在生命安全受嚴重威脅下，一度拔槍戒備。該名警員頭、手及腳受傷，事後送院治理。另一名警員亦在豉油街被人以磚頭襲擊，手部受傷送院治理。



保安局日前回覆立法會議員查詢，指自去年六月九日至今年一月二十三日涉及反修例示威的大型公眾活動中，警方共拘捕逾七千一百六十五人。當中十九歲至三十歲的被捕者佔最多，有四千六百零八人，十八歲以下的被捕者亦有近一千二百人，六十一歲以上就有七十四人。其中單日被捕人數最多的是去年十一月十八日，警方包圍理工大學的第二日，當日共拘捕一千零七十一人。