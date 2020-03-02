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地盤驚現二戰炸彈 警花12小時低温拆彈

2020-03-02 列印
地盤驚現二戰炸彈 警花12小時低温拆彈
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　　跑馬地厚德里地盤發現的千磅重戰時炸彈（見圖），警方爆炸品專家經十二小時以低溫切割燃燒後，前晚深夜十一時許，成功將炸彈內的五百磅炸藥安全處理，無人受傷；行動中警方疏散附近大廈約三百名住客，並一度實施臨時交通改道及封路以保障巿民安全。

　　該枚二戰時美式空投炸彈長約一點三米，直徑為四十厘米，前日上午十一時許，地盤工人工作期間發現報警，爆炸品處理課人員到場檢視後，認為炸彈狀態不穩定，一旦發生爆炸破壞力非常巨大，不適宜移走，評估後以低溫切割方式燒毀炸彈內的炸藥。

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