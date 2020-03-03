﻿司機慨歎：晚黑好似死城 的士七折救亡「疫市」劈價

受疫情打擊，「的哥」收入暴跌，有人不惜違法，將車資劈至「七折」，連○三年沙士疫症期間也未見過，務求爭客求存！本報記者通過手機召車程式乘坐，司機承認搵食艱難，惟有割價搶客：「香港夜晚好似死城，無人招手坐的士，我都唔想減價頂爛市！」



新冠肺炎疫情發生後，的士流失客源，司機收入大跌，不少「的哥」停工食穀種。近日車主普遍下調約一半車租，每公升車用石油氣價格亦於本月一日起下調約二角，但仍比一月份高了約四角，加上減薪、裁員、放無薪假、停課及市民減少外出等因素影響，司機收入依然偏低，部份「折扣黨」為吸客，割喉減價。



本報記者在某電召的士App上留言召喚的士，從將軍澳中心前往大埔港鐵太和站，並在「其他要求」空格註明「正價七折埋單」，不消一分鐘有司機來電，表示五分鐘內到達。



登車後，年約四十歲的夜更司機陳先生大歎生意淡薄，平均每天扣除車租，僅賺一、二百多元，最差一天只有二十元，遂投身「折扣黨」，但以八五折收費也難招客，故另謀出路，接載同行不太願招呼的乘客，「叫車講明七五折、七折嘅『衰客』！」



陳指，香港入夜後猶如死城，好像尖沙咀赫德道酒吧區人流稀少，驅車覓客甚艱難，他只好冒着被同行指罵的風險割價求存：「八五折、七折都係減價，只要有錢賺，點解唔做？」



抵達目的地後，咪表顯示二百四十元，七折為一百六十八元，但陳表示要收取雙程隧道費用，另加二十元，合共一百八十八元，「如果要免單、雙程隧道，App上要留言說明，有得賺我都接！」



有司機透露，該路線車程約二十八公里，石油汽價格僅二十多元，加上將軍澳及大老山隧道共十一元費用，司機成本僅三十多元，七折收費仍有百多元利潤，故近日多了司機搶接「七折單」，估計約一百人，也有乘客得悉此省車費方法，紛紛要求七折乘車，甚至提出刻薄的一口價：「上水去中環，『定食』一百蚊包隧道！」



此外，有司機透露部份同業公然提供七五折優惠，並贈送十元現金劵，讓乘客下次乘的士時使用，不少堅守八五折「行規」的司機，紛紛指責同行「頂爛市」。



劈價歪風 工會促警方執法



汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠形容，「七折的」是行業歪風，劈價只會導致「多數人難做，極少數人得益」，呼籲司機自律。他又促請警方執法，檢控違例司機。