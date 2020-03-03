﻿新肺炎破百宗 大坑女馬主兄長受感染

本港昨日新增一宗新冠病毒感染個案，至今本港個案累計一百零一宗。新增確診個案涉及一名六十三歲男子，他為大坑道六十歲女病人的兄長。他有長期病患，居於大坑道八號。他沒出現病徵，被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心，其深喉唾液樣本對病毒呈陽性反應，被送往東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。



他上月二十二日出席其女兒的婚宴，其時早前確診的胞妹亦有出席。他同住妻子沒有出現病徵，現正接受檢疫。



筲箕灣一間護老院的老伯被驗出初步對新冠病毒呈弱陽性反應，須作覆檢。衛生防護中心稱，若病人確診，擔心院內有傳染，會派員到院舍實地調查，並追查院友及護工。



該八十八歲老翁，據悉入住筲箕灣愛東邨東華三院香港西區婦女福利會護養安老院，因體弱須坐輪椅。他被送至急症室時無發燒，需聞氧氣，入院後情況轉差，病毒檢測結果呈弱陽性，須作覆檢。衞生防護中心傳染病處主任張竹君強調，病人並非初步陽性個案；她又指，有關護老院上月中已減少外來人士探訪，萬一老伯確診，擔心院內有傳染，衞生署將派員到院舍實地調查，以及追查院友及護工。該護養安老院表示，為保障院內院友健康，將暫停探訪安排延長至下周一。



「鑽石公主」女客初步確診



此外，一宗疑似個案轉為初步確診，六十八歲「鑽石公主號」女乘客的血清抗體檢測初步呈陽性，瑪麗醫院昨日檢測，發現其樣本對病毒初步呈陽性，有關樣本送到衛生署化驗所檢測。



張竹君表示，本港個案起初大部份從外地傳入，再變成未有外遊紀錄的個案和本地個案，當中或永遠找不到源頭，並出現聚集性爆發，例如家庭、公司、北角佛堂等，屬小型爆發。她稱，有個案並無特徵或只有輕微病徵，較容易走失，盼公眾繼續保持個人及環境衛生，以拖慢疫情發展。