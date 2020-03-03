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東主設計特色飯盒 詠藜園首推外賣服務

2020-03-03 列印
東主設計特色飯盒 詠藜園首推外賣服務
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　　疫情肆虐，市民減少外出用膳。位於黃埔美食坊的米芝蓮名店詠藜園，為免食客聚集，首次推出外賣服務，讓顧客到場自取，回家享用，減低交叉感染的風險。東主楊太表示，鄰近的海名軒有不少老主顧，只要落單一定數額，會安排送美食上門服務。她更自行設計外賣飯盒，又特製送湯壺，希望為顧客帶來新意。

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