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一月零售貨值急跌21.4%

2020-03-03 列印
　　疫情下，零售業慘淡。政府公佈今年一月零售業總銷貨價值的臨時估計，僅得三百七十八億元，較去年同月下跌百分之二十一點四，跌幅更較去年十二月的百分之十九點四擴大。其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值大跌四成一以上。

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