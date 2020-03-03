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派錢萬元最快七月申請

2020-03-03 列印
　　《財政預算案》宣佈向年滿十八歲以上市民派一萬元。財政司司長陳茂波昨日透露，最早可於七月初接受申請，並陸續發放予市民，期望大家收錢後多消費，以刺激消費。他補充，日後政府財政狀況若不理想，寬免差餉、電費等「派糖」措施或會逐步減少。

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