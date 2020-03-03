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大帽山郊野撿70磅垃圾

2020-03-03 列印
　　大批市民走到山野避疫，遺下大批垃圾，引發環境危機。綠色和平前日聯同香港山女合辦「行山抗疫不留痕」活動，與十六位參加者於大帽山郊野公園清理垃圾，就在約九公里的山徑中，合共撿拾七十磅垃圾，主要包括口罩、膠樽、金屬罐、煙頭等。

　　綠色和平項目主任伍漢林說，不少垃圾都被遺留在行山徑上，污染環境。

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