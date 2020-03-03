  • 2020年3月3日 星期二
  • 19º
  • 83%
熱門： 珍寶海鮮舫新冠肺炎公務員口水南韓

日報新聞 > 港聞

河南年輕醫生抗疫39天 心臟停頓去世

2020-03-03 列印
　　內地新冠肺炎確診病例已突破八萬宗，衞健委指武漢疫情急升情況受控。據內媒報道，河南一名男醫生連續抗疫三十九天，上周因突發心臟驟停去世，終年三十六歲。

　　內地昨新增二百零二宗確診病例，當中一百九十六宗為湖北省個案，全國至今確診個案逾八萬宗，出院人數累計亦超過四萬宗。

  衞健委表示，近兩星期的全國新增確診和疑似病例數字下降，形容防疫形勢積極向好。

　　央視報道透露，河南寶豐縣中醫院新冠肺炎醫療救治專家組副組長醫生袁洋洋，在上月二十八日凌晨因心臟停頓去世。袁在去世前已連續工作三十九天，家中遺下兩名年幼孩子。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd