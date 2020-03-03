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捐六萬份食品禮品包 7-Eleven夥慈善團體向基層送暖

2020-03-03 列印
■7-Eleven捐出六萬份自家品牌鮮食產品給有需要人士。
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　　近月本港受新冠肺炎影響，為了協助社會大眾齊手抗疫，7-Eleven夥拍慈善團體「北河同行」及香港基督教服務處，捐贈了六萬份7-Signature自家品牌鮮食產品的禮品包，包括麵包、飯盒及餐券，以協助基層家庭及長者、無家者及街頭清潔工等有需要人士。

　　由不同部門組成的7-Eleven義工隊，昨日夥拍「北河同行」、人稱「明哥」的陳灼明，在深水埗區內一同將六萬份禮品包，送到基層長者及無家者的手上。其間義工隊又向清潔工人派發餐券，讓他們下班後可到本港任何一間7-Eleven分店換領食品，甚受市民歡迎。

　　自一七年起，7-Eleven已與慈善團體「北河同行」合作，為區內的獨居長者和無家者免費派發飯盒及福袋，向有需要人士提供食物援助等促進社會福祉，為社會共融作出貢獻。

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