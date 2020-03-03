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公務員首日復工 戴口罩出入量體溫

2020-03-03 列印
　　政府昨日起陸續恢復公共服務。在金鐘、灣仔一帶，大批佩戴口罩的公務員昨早返回辦公室，所有員工及市民進入政府大樓時，須量體溫及佩戴口罩。特首林鄭月娥及公務員事務局局長羅智光分別視察政府多個部門，羅指各部門運作順暢，暫時看不到有問題。

　　食衞局局長陳肇始昨稱政府在決定復工前，曾與專家小組討論，沒有人反對決定，會務求保持社交接觸距離，減低風險。有公務員則指希望政府盡量為全體公務員提供口罩。另外，馬會昨亦局部重開部份投注站，其中黃大仙一投注站大排長龍，馬會只提供有限度服務如開設投注戶口等，但不可投注。

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