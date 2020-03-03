  • 2020年3月3日 星期二
  • 19º
  • 83%
熱門： 珍寶海鮮舫新冠肺炎公務員口水南韓

日報新聞 > 港聞

美股中段升542點

2020-03-03 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報二五九五二點，升五百四十二點；納指則報八七二三點，升一百五十六點。滙控美國預託證券價格見五十一點五五港元，跌一點二五港元；騰訊則見三百八十六點八二港元，跌二點七八港元。紐約期金報每盎司一千五百九十八美元，升三十一點三美元；紐約期油則報每桶四十五點九九美元，升一點二三美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd