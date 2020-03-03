《星島》高質圖書低至三八折換購 趣味故事激發孩子探索學習潛能

停課不停學，不論課堂內外都可以持續學習！《星島日報》及《The Standard》出版多本優質STEM及中英文故事書，以有趣圖文和生動故事教授STEM和中英語文基礎知識，培養兒童自主學習及探索的習慣。《頭條日報》讀者可以低至三八折換購優質圖書，不容錯過！



一套兩本的《跨學科STEM趣味教室》及《漫遊語文國》，前者精選《星島日報》小學校園報《陽光校園》十七篇STEM及跨學科專題，內容橫跨日常生活、玩具、人體奧妙及天文，並設有小實驗及益智遊戲；後者透過看故事玩遊戲，助孩子趣學標點、部首、疊字、口語/書面語等中文基礎知識。另外，《Good to Read》推介九十八本兒童必讀好書，包括經典圖畫書及著名橋樑書，除了內容簡介並附有延伸學習教材如「網上聽/睇故事」、「問題思考」及「活動工作坊」，培育孩子閱讀興趣。而《STEM Ideas》透過一百篇涵蓋科學、科技、工程及數學的實用文章，啟發孩子思維，強化學習能力。每篇故事更附有語音版及中英對照詞彙表，更清楚易明。即日起讀者憑指定印花到指定7-11及星島中心可以低至四十蚊換購一套/一本。立即掃描QR code下載印花換購啦！



