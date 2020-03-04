﻿法庭停審 收入大跌 大狀疫境莫財 律政司允增外判

疫情下，多個行業受衝擊，連穩定高收入的律師和大狀也大呻莫財。司法機構連續五星期只處理緊急及重要案件，大部份私人執業大狀和律師被逼「量地」，收入勁減。大律師公會致函律政司和法律援助署，要求盡快給外聘大狀「找數」。本報得悉，律政司司長鄭若驊上周四回覆，保證法庭恢復一切訴訟程序後，將不遺餘力把大量積壓案件外判給大狀，以解他們燃眉之急。



為了避疫，法庭過去五周有限度運作，法庭不開，新晉大狀無工開，連較資深的大律師亦叫苦連天，揚言司法機構再不正常開庭，就沒錢交租金。有部份過往專責處理刑事案的大狀，案件暴跌九成，為了掙收入，只好轉向追討債務等的民事案件，以支持徒弟的基本生活費。



大律師公會主席戴啟思上月分別致函給律政司司長鄭若驊和法援署署長鄺寶昌，要求盡快給外聘大狀找數。消息指，鄭若驊上月親筆簽署的回函中表明：「我明白在這個艱難的時刻，香港很多行業都面臨巨大的挑戰，法律界也不例外。自今年一月二十九日以來各級法院停止正常辦公屬空前，也是前所未有的。司法機構與相關持份者，包括律政司均有緊密聯繫，共同加強處理的措施。我可保證，在恢復法院運作後，我的部門將在這方面不遺餘力。」



鄭司長在覆函亦提及，律政司按照既定標準和程序向民事和刑事案件作了簡報，律政司會留意此事，並預計在積壓的案件中將有大量案件需要從新開始審理，律政司會考慮在適當和需要時外聘大律師公會成員處理案件的檢控工作 。



對於大律師公會主席戴啟思要求律政司盡快支付外聘大狀擔任檢控工作的費用，律政司司長鄭若驊表明，對於刑事案件，大狀可以針對當前的特殊情況，就某些已完成的工作提交臨時費用說明，以及臨時案件報告。 如果律政司確信工作的相關部份已經完成，則外聘大狀可以逐案要求支付臨時付款。



政司亦同意大律師公會的建議，因預計緊急案件中將有大量案件，特別是刑事案件需要在緊急進行聆訊，毫無疑問律政司會接納公會的建議，把緊急案件判給更多的私人執業大狀負責檢控工作，以有效率地解決堆積的刑事案件。



記者 徐曉伊