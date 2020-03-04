﻿抗疫救市 儲局突減息半厘

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，引發對環球經濟衰退的擔憂。因應緊急情勢，美國聯儲局昨日突然宣佈減息半厘。昨日早前，澳洲和馬來西亞也先後減息。



聯儲局政策委員會昨日是一致通過決定將美國息口調減半厘，聯邦基金利率目標區間降至介乎一厘到一厘二五。



聯儲局發表聲明指，美國經濟基礎仍然強硬，但鑑於新冠肺炎帶來的風險以及為了支持就業和物價穩定的目標，聯儲局公開市場委員會決定減息。聯儲局主席鮑威爾發言時指新冠肺炎對經濟活動構成的風險持續演變，因看到經濟前景承受風險，儲局遂決定減息。他強調，儲局仍在密切監察事態發展。



聯儲局宣佈減息後，總統特朗普回應指減息還末足夠，他要求有進一步的寬鬆措施。



美股中段仍挫494點



減息消息公佈後，美國周二股市早段一度回升，杜指中段報二六二○八點，跌四百九十四點；納指則報八八一七點，跌一百三十三點。滙控美國預託證券價格見五十點六八港元，跌一點八七港元；騰訊則見三百九十五點三九港元，升一點三九港元。紐約期金報每盎司一千六百三十二點二美元，升三十七點四美元；紐約期油則報每桶四十七點三六美元，升零點六一美元。



聯儲局昨日突然宣佈減息前不久，七大工業國集團（G7）財長與央行行長發聲明表示，將運用「一切合適的政策工具」以抗衡新冠肺炎引致的風險。然而，金融市場當時對G7官員未有闡明政策措施顯得失望。



美國財政部長努欽和聯儲局主席鮑威爾昨日牽頭組織G7財長和央行行長電話會議，討論新冠肺炎疫情對世界經濟的影響。 G7官員會後發表聲明指，他們準備動用「一切合適的政策工具」來實現強勁、可持續的經濟增長並防範新冠肺炎病毒爆發帶來的風險。



聲明稱，在努力擴大衞生服務的同時，G7財長已準備好採取行動，包括採取適當的財政措施，幫助應對疫情和支持經濟增長。G7央行行長將繼續履行職責，支持物價穩定和經濟增長，同時保持金融體系的韌性。



聲明又說，歡迎國際貨幣基金會、世界銀行和其他國際金融機構盡力利用現有工具，隨時準備幫助各國應對由疫情帶來的人員災難和經濟挑戰。G7財長和央行行長隨時準備進一步合作採取「及時和有效」的措施。G7國家包括美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本。



此外，澳洲為抗衡新冠肺炎對經濟的衝擊，昨日宣佈降息四分一厘，澳洲息口降至僅半厘的歷史低點。馬來西亞央行亦將息口調降四分一厘，減至二厘半，為二○一○年後最低息率。