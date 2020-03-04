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﻿換肺少女甦醒留醫ICU

2020-03-04 列印
﻿換肺少女甦醒留醫ICU
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　　日前獲捐屍肺成功進行換肺手術的嶺南大學社會科學系畢業生吳犖晴，據其親友表示，犖晴已經甦醒，但仍須留醫深切治療部。

　　二十四歲的吳犖晴，早前因患上罕見的再生障礙性貧血，移植造血幹細胞後引起併發症，導致肺功能完全喪失，急須換肺續命，家人更一度公開求屍肺讓犖晴續命。上月二十六日幸獲捐出屍肺，並順利完成換肺手術。據悉，她雖然甦醒，但仍未能進食，須接受輸營養液，目前留醫瑪麗醫院深切治療部，由醫生觀察其情況。
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