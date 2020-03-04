﻿陳茂波不排除徵銷售稅

今期賽事除了頭兩場屬亂局之外，其餘六場形勢都算清晰，而且有不少筆者的跟進馬列陣，選馬可不用太偏鋒、太刻意求冷。不過缺點當然是分頭不會吸引，所以不妨考慮博六環彩或過關。 第四場四班一六五○米。「好計」上季曾一再在三班與強手跑近，而今季甫落四班亦只僅負於季內三捷的「一舖成名」，本以為是一匹很快可開齋的馬，誰料一月份再回到四班後，跑過三仗俱無功而回，看來此匹「范高爾」子嗣的性能有別於其他在港同父馬，五歲已稍有退化。不過看牠上仗在谷草千八米取得的第六名，雖然在發揮上已無大錯，即沒太大藉口，不過該仗頭六名馬總算已彈甩了其他對手，而亞軍的「醉醒神」及第五名的「明月光」再出串位置Q，證明...

2020-03-04