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﻿陳茂波不排除徵銷售稅

2020-03-04 列印
　　財政司司長陳茂波早前接受外電訪問時表示，政府不排除開徵銷售稅，但明白議題具爭議性，與社會進行討論非常重要，會先邀請學者、商界以及稅務專家等商討。對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，陳茂波回應指這個講法太早下結論，形容今年香港經濟雖很可能收縮，但預料疫情後，經濟會強勁反彈。
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