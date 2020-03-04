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﻿關愛基金擬向非永久居民派萬元

2020-03-04 列印
　　勞工及福利局局長羅致光昨透露，關愛基金將研究向非永久居民派發一萬元，申請須進行資產審查，但會盡量寬鬆處理，專責小組本月將商討細節，目標是盡快發放。羅致光相信透過關愛基金向非永久居民派錢，受法律挑戰的風險較低。另外，他又提到失業率起碼會升至百分之四至五，建議可在現有制度下幫助失業人士，包括研究降低領遣散費年期門檻。
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