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﻿網傳500元假鈔 較真貨細張

2020-03-04 列印
﻿網傳500元假鈔 較真貨細張
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　　再有偽鈔在香港市面流通？近日網上流傳，由中國銀行發行的五百元紙幣竟大小不一，有網民指出假鈔比真鈔細。小心查看後，會發現假鈔比真鈔殘舊，印刷亦較為模糊。假鈔背面印有的獅子山紋路並不清晰；而正面的洋紫荊，顏色亦與真鈔有明顯分別，真鈔的顏色非鮮橙色。
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