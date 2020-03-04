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武漢再有醫生抗疫染病亡

2020-03-04 列印
武漢再有醫生抗疫染病亡
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　　內地新冠肺炎持續，再有內地參與抗疫醫生染病死亡。武漢市中心醫院公告表示，該院醫生梅仲明（見圖），因感染新型冠狀病毒肺炎，昨日中午在武漢市金銀潭醫院去世，終年五十七歲。梅仲明是該院眼科副主任、主任醫師，和早前去世的三十四歲醫生李文亮是同事；梅是武漢巿中心醫院第三位殉職的醫生。

　　國家衞健委表示，內地新增一百二十五宗新型肺炎確診病例，是六個星期以來，單日新增確診人數最少的一日；內地累計確診個案八萬零一百五十一宗，二千九百四十四人死亡，有四萬七千二百六十人治瘉。 重災區湖北省累計有六萬七千一百零三宗確診個案，二千八百零三人死亡。

　　習近平高度關注科研攻關在疫情防控中的重要作用，多次作出重要指示。他強調盡最大努力挽救更多患者生命是當務之急、重中之重，要切實提高病瘉率、降低死亡率，他指出疫苗對疫情防控至關重要，對安全的要求亦在第一位。

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