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周巧兒曾四度求醫 發燒肺有雜音拒診治

2020-03-04 列印
　　商人及馬主周巧兒早前確診新冠肺炎，據悉，中環卡佛大廈的楊毅敏醫生日前向病人發信，指周巧兒曾先後四次求診。楊醫生又提到二月二十四日，周帶家傭最後一次前往求診，她指自己沒有不適，一度拒絕診治，但當其時其體溫是三十七點九度，同時左下肺有輕微雜音，楊隨即建議周轉至養和醫院照X光。周隨後入院，並且確診。

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