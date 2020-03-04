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戰時防疫 vs 輕鬆防疫林鄭捐薪： 無考慮士氣影響

2020-03-04 列印
　　特首林鄭月娥昨在行政會議前見記者，被問及早前有報道指她向中央提交的抗疫報告中，提到建制派未有與政府站在同一陣線，又要求醫管局嚴肅處理罷工醫護。林鄭指政府一貫不回應與中央的溝通及文書往來，但強調抗疫工作以科學及理論為本，重要的決定都參考專家顧問團的意見。

　　至於為何所有政治任命官員選擇向公益金捐一個月薪酬，而非減人工，她指已向公益金執行委員會主席王冬勝表示，分配有關捐款時，要特別照顧沒接受政府資助的機構。她指沒有考慮到對薪酬機制或士氣影響，若往後情況轉差時，問責團隊會適時回應。

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