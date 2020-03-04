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房協430租戶減租50% 下月開始為期半年

2020-03-04 列印
　　房協通過延長減租措施，約四百三十個合資格商戶及停車場營運商受惠，下月一日起獲減一半租，為期半年，涉款約八千七百萬元。

　　房協亦決定為轄下乙類屋邨租戶提供一個月租金三分二減免，是繼今年一月後再度推出相關措施，受惠租戶約一千個，涉及約四百萬元。

　　房協行政總裁黃傑龍指希望能減輕轄下商戶及租戶經濟壓力。



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